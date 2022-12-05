غزة: "الصحة" توضّح طبيعة الفيروسات المنتشرة حاليًا وطرق الوقاية منها

رام الله - دنيا الوطنتحدّث مدير قسم الأوبئة والرصد الوبائي بوزارة الصحة في قطاع غزة، هيثم عمران، اليوم الإثنين، حول الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ومنتشرة خلال الأيام الأخيرة.وقال عمران إن" الفيروسات المنتشرة والتي تصيب الجهاز التنفسي خلال الفترات الأخيرة تنشط بالتزامن مع دخول فصل الشتاء أكثر من فصول السنة الأخرى"وأوضح مدير قسم الأوبئة خلال تصريحات له عبر (إذاعة صوت الشعب) المحلية، أن: "الفيروسات المنتشرة مختلفة لكن متشابهة في الأعراض وأبرزها الانفلونزا الموسمية ونزلات البرد والفيروس النخلوي".وحول الأعراض المصاحبة لتلك الفيروسات، قال عمران: إن "من أبرز الأعراض ارتفاع حرارة الجسم، وآلام شديدة في المفاصل، وصداع مصاحب للكحة، لكنها متفاوتة التأثير من شخص لآخر". لافتةً إلى أنها "تصيب كافة الفئات العمرية".ودعا عمران المواطنين في قطاع غزة إلى اتباع إجراءات السلامة والوقاية والإكثار من تناول السوائل وتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين لمنع انتشار العدوى".