شؤون فلسطينية

غزة: "الصحة" توضّح طبيعة الفيروسات المنتشرة حاليًا وطرق الوقاية منها

غزة: "الصحة" توضّح طبيعة الفيروسات المنتشرة حاليًا وطرق الوقاية منها
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث مدير قسم الأوبئة والرصد الوبائي بوزارة الصحة في قطاع غزة، هيثم عمران، اليوم الإثنين، حول الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ومنتشرة خلال الأيام الأخيرة.

وقال عمران إن" الفيروسات المنتشرة والتي تصيب الجهاز التنفسي خلال الفترات الأخيرة تنشط بالتزامن مع دخول فصل الشتاء أكثر من فصول السنة الأخرى"

وأوضح مدير قسم الأوبئة خلال تصريحات له عبر (إذاعة صوت الشعب) المحلية، أن: "الفيروسات المنتشرة مختلفة لكن متشابهة في الأعراض وأبرزها الانفلونزا الموسمية ونزلات البرد والفيروس النخلوي".

وحول الأعراض المصاحبة لتلك الفيروسات، قال عمران: إن "من أبرز الأعراض ارتفاع حرارة الجسم، وآلام شديدة في المفاصل، وصداع مصاحب للكحة، لكنها متفاوتة التأثير من شخص لآخر". لافتةً إلى أنها "تصيب كافة الفئات العمرية".

ودعا عمران المواطنين في قطاع غزة إلى اتباع إجراءات السلامة والوقاية والإكثار من تناول السوائل وتجنب  الاختلاط بالأشخاص المصابين لمنع انتشار العدوى".

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يهدم &#34;بركسا&#34; في بلدة ترقوميا

الخليل: الاحتلال يهدم "بركسا" في بلدة ترقوميا

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

&#34;الإحصاء&#34; ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

"الإحصاء" ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: هدم خيام قرية العراقيب للمرة 210 يهدف إلى التطهير العرقي

"العربية الفلسطينية": هدم خيام قرية العراقيب للمرة 210 يهدف إلى التطهير العرقي

&#34;مرداوي&#34;: حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

"مرداوي": حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات بلينكن بشأن الاستيطان وحل الدولتين

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات بلينكن بشأن الاستيطان وحل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

الخليل: الاحتلال يهدم &#34;بركسا&#34; في بلدة ترقوميا

الخليل: الاحتلال يهدم "بركسا" في بلدة ترقوميا

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

&#34;الإحصاء&#34; ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

"الإحصاء" ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

&#34;مرداوي&#34;: حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

"مرداوي": حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

الاحتلال يستكمل بناء المصعد الكهربائي بالمسجد الإبراهيمي

الاحتلال يستكمل بناء المصعد الكهربائي بالمسجد الإبراهيمي

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

"التعاون الإسلامي" انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر