"العربية الفلسطينية": هدم خيام قرية العراقيب للمرة 210 يهدف إلى التطهير العرقي

رام الله - دنيا الوطنوقالت الجبهة العربية الفلسطينية أن استمرار الاحتلال بهدم القرى والبيوت والخيام، يهدف إلى التطهير العرقي والفصل العنصري لمعاناة شعبنا لتجريده من حقوقه وأرضه، مؤكدة بأن عمليات الهدم لن يكسر عزيمة شعبنا؛ إذ أن في كل مرة يقدم فيها جيش الاحتلال على هدم القرية، يقوم سكانها على إعادة بنائها في خطوة لإفشال مخططات الاحتلال تهجيرهم من قريتهم.*وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، إن استمرار جرائم الاحتلال وإجراءاتها الاستفزازية والانحلالية العنصرية، لن تكسر إرادة شعبنا في التمسك بأرضه وهويته الفلسطينية، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الصمود والتحدي وكسرعنجهية الاحتلال وغطرسته، وسيبقى متمسكاً بأرضه وهويته ومقدساته.وتوجهت الجبهة بالتحية إلى أهلنا في قرية العراقيب، مشيدة بصمودهم وصبرهم وثباتهم وستبقى قرية العراقيب شوكة في حلق كيان الاحتلال، مؤكدة على عهدها المستمر في الحفاظ على أرضنا، عبر الحفاظ على صمودنا و تشبثنا بأرضنا، مضيفةبأن جرائم الاحتلال لن تكسر عزيمة شعبنا المناضل للحصول على كامل أهدافنا الوطنية الثابتة، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.