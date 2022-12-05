"مرداوي": حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن حركة حماس لن تتوانى في الدفاع عن المسجد الأقصى وستتصدى لكل اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات.وأكد مرداوي أن "العدو الصهيوني بكل حكوماته يعادي الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجية حكومات الاحتلال قائمة على القتل والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني".وأضاف: "شعبنا لن يستسلم وسيبقى يقاوم حتى تحقيق أهدافه بدحر المحتل"، مبينا أن حماس ستتصدى لكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وستتحمل المسؤولية للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وأسرانا.ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة بما يوازى الخطر الذي يداهم المسجد الأقصى.وفيما يتعلق بقضية الأسرى، أوضح مرداوي أن عضو الكنسيت المتطرف بن غفير سيحاول تركيع وإذلال الأسرى لكن أسرانا وشعبنا سيتصدون له ولن يسمحوا بذلك.وأشار إلى أن حركة حماس ستتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع الاحتلال من التعرض للأسرى والاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني، متابعا: "لن نترك أسرانا وحدهم في التصدي لسياسات الاحتلال وما يتعرضون له في الأسر".وشدد على أن قضية الأسرى ودعمهم على سلم أولويات حركة حماس.