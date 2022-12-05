شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن عادل حكمت محمد حجيلة، من سكان الشجاعية، شرق مدينة غزة، الرئيس محمود عباس بالإيعاز إلى الجهات المختصة، لتسهيل سفر ابنه المريض إلى ماليزيا، لإجراء عملية زراعة قلب.وقال المواطن حجيلة، إنه "يوجد استعداد في دولة ماليزيا للتكفل بإجراء عملية زراة قلب لابني، ولكن بحاجة الآن لتسهيل عملية السفر، لاتمام هذه العملية، وأنا لا أستطيع توفير تكاليف السفر".وأضاف: "أنا وضعي سيئ، وأيضاً مريض، ولا أستطيع شراء علاجي، وعندي ابن مريض "إعاقة" وحافظ لكتاب الله، وعمره (27 عامًا)، كما أنني مديون، ولا أستطيع سداد الدين".وتابع: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبناء شبنا الفلسطيني، وكل أمتنا العربية والإسلامية، بالوقوف إلى جانبي وتسهيل إجراءات السفر، كما أناشد وزير الأسرى فأنا أسير سابق في سجون الاحتلال قرابة 30 شهرًا".رقم هاتف عادل حكمت محمد حجيلة: 0595208146