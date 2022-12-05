العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مناع وتستنكر اقتحام مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الشهيد عمر يوسف مناع (23 عاماً)، من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وهو أحد الأسرى المحررين وسبق أن اعتقل لمدة عام ونصف في سجون الاحتلال، وقد استشهد اليوم بعد اطلاق النار عليه من قبل قواتالاحتلال ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم.واستنكر الجبهة العربية الفلسطينية في تصريح صحفي لها اليوم، اقتحام جيش الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم من عدة جهات معززة بأفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني، حيث اطلقت النار على الشهيد مناع ، وأصابت آخرينوأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم أن دماء الشهيد مناع، ودماء شهداء شعبنا وثورتنا لن تذهب هدراً وستزيد شعبنا تمسكاً بحقوقه الوطنية وتعمق من إصراره على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وتابعت الجبهة إننا ونحن نترحم على روح الشهيد مناع، فإننا نتوجه بأصدق مشاعر العزاء إلى أهله وذويه ومحبيه وإلى أهلنا في مخيم الدهيشة في بيت لحم، والدعاء للشفاء العاجل للمصابين.