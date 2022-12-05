"الديمقراطية" تدعو إلى إطلاق سراح محمد عطا الذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي





وأضافت: ، إننا "نطالب الأجهزة الأمنية وقيادة السلطة بالتوقف عن الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين الثمانية معتقلين سياسيين في سجن أريحا، والذين أعلنوا عن البدء بالإضراب عن الطعام".



وجاء في البيان أيضا " إن الجبهة الديمقراطية طالما دعت إلى وقف تدخّل الأجهزة الأمنية في شؤون الجامعات الفلسطينية ، لما يسببه ذلك من إفساد للحياة الأكاديمية والديمقراطية في جامعاتنا ، وعلى تماسك النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ، وعلى تنشئة جيل المستقبل الذي سيواصل حمل الراية وقيادة النضال من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية " .



وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالقول إن "تصرفات الأجهزة الأمنية والسلطة تتعاكس تماما مع حالة المقاومة الناهضة في وجه جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا الثائر في كافة محافظات الوطن، ومع كل الدعوات المخلصة لاستعادة الوحدة الوطنية والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي".



رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار اعتقال جهاز الأمن الوقائي لمحمد عمر عطا، عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" في جامعة بيرزيت، داعية للإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين.وقالت الجبهة في بيانها" بدلا من أن تشكّل الأجهزة الأمنية درعا واقيا للمقاومة والمقاومين تستمر في اعتقال نشطائهم بحجج وذرائع واهية من شأنها أن تخدم الاحتلال".