الاحتلال يكشف عن تقنية تكنولوجية طوّرها لجنود منطقة "غلاف غزة"





ووفقاً للصحيفة، فإن التقنية الجديدة التي تم تطويرها في حاضنة تكنولوجية في غلاف غزة ستتمكن من تحديد مستوى اهتمام وتركيز طياري القوات الجوية في غضون دقائق معدودة.





وأوضحت الصحيفة أن التقنية الجديدة سيتم من خلالها اكتشاف من هو الطيار اليقظ للمعركة، ومن هو الطيار المتعب ويحتاج لفرشة والنوم.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن تقنية تكنولوجية جديدة طوّرتها قيادة جيش الاحتلال للجنود في منطقة غلاف قطاع غزة.وبحسب صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، فإن قيادة الجيش طوّرت تقنية تكنولوجية جديدة للكشف عن الجندي المتقاعس في المهمات بمنطقة الغلاف.