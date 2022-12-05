دولي

الاحتلال يكشف عن تقنية تكنولوجية طوّرها لجنود منطقة "غلاف غزة"

الاحتلال يكشف عن تقنية تكنولوجية طوّرها لجنود منطقة "غلاف غزة"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن تقنية تكنولوجية جديدة طوّرتها قيادة جيش الاحتلال للجنود في منطقة غلاف قطاع غزة.

وبحسب صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، فإن قيادة الجيش طوّرت تقنية تكنولوجية جديدة للكشف عن الجندي المتقاعس في المهمات بمنطقة الغلاف. 

ووفقاً للصحيفة، فإن التقنية الجديدة التي تم تطويرها في حاضنة تكنولوجية في غلاف غزة ستتمكن من تحديد مستوى اهتمام وتركيز طياري القوات الجوية في غضون دقائق معدودة. 

وأوضحت الصحيفة أن التقنية الجديدة سيتم من خلالها اكتشاف من هو الطيار اليقظ للمعركة، ومن هو الطيار المتعب ويحتاج لفرشة والنوم.

أخبار ذات صلة

بعد تسجيل سبع وفيات بـ&#34;المكورات العنقودية&#34;.. بريطانيا تدّق ناقوس الخطر

بعد تسجيل سبع وفيات بـ"المكورات العنقودية".. بريطانيا تدّق ناقوس الخطر

مؤتمر (إسرائيلي- أوكراني) الأسبوع المقبل

مؤتمر (إسرائيلي- أوكراني) الأسبوع المقبل

نيوزيلندا تُعلن إطلاق تحقيق واسع النطاق لتقييم إجراءاتها السابقة بشأن (كورونا)

نيوزيلندا تُعلن إطلاق تحقيق واسع النطاق لتقييم إجراءاتها السابقة بشأن (كورونا)

مرشح رئاسي فرنسي: يجب على فرنسا ألا تنتحر مع أوكرانيا

مرشح رئاسي فرنسي: يجب على فرنسا ألا تنتحر مع أوكرانيا

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غور الأردن

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غور الأردن

فيديو.. ثوران بركان إندونيسيا &#34;القاتل&#34; وتحذيرات من تسونامي

فيديو.. ثوران بركان إندونيسيا "القاتل" وتحذيرات من تسونامي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو إلى إطلاق سراح محمد عطا الذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي

"الديمقراطية" تدعو إلى إطلاق سراح محمد عطا الذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي

المالكي: دعوات تشكيل لجان تحقيق بجرائم الاحتلال يؤكد خطورة ما يجري على الأرض

المالكي: دعوات تشكيل لجان تحقيق بجرائم الاحتلال يؤكد خطورة ما يجري على الأرض

النضال الشعبي يجب أن تحاكم مؤسسات حقوق الإنسان &#34;جنرالات الاحتلال&#34; جرائمهم

النضال الشعبي يجب أن تحاكم مؤسسات حقوق الإنسان "جنرالات الاحتلال" جرائمهم

عباس زكي يلتقي السفراء العرب لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفراء العرب لدى دولة فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: جريمة اعدام الشهيد مناع إمعان إسرائيلي رسمي في التصعيد

"الخارجية": جريمة اعدام الشهيد مناع إمعان إسرائيلي رسمي في التصعيد

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي