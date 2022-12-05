المالكي: دعوات تشكيل لجان تحقيق بجرائم الاحتلال يؤكد خطورة ما يجري على الأرض

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، إن "دعوة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بتشكيل لجان تحقيق بخصوص إعدام الشاب عمار مفلح يؤكد أن المجتمع الدولي يشعر بخطورة ما يجري من قتل واستباحة لدماء شعبنا بما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان والشرعية الدولية".وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، أن "إسرائيل لن تتجاوب لدعوات التحقيق وترفض أي اتهام لجنودها وهو ما تؤكده تصريحات رئيس الوزراء يائير لابيد الذي أثنى على عملية القتل التي قام بها الجندي.وأكد أن "اجتماعا سيعقد غدا لجمعية الدول الاعضاء في الجنائية الدولية في لاهاي وسيلقي فيه خطابا يركز فيه حول جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وعلى بطئ الاجراءات في التحقيق الرسمي في جرائم الاحتلال وهو ما سيتم بحثه مع مدعي الجنائية الدولية كريم خان بهذا الخصوص".وتابع أن "لقاءات ستعقد مع الجهات المسؤولة في محكمة العدل الدولية استباقا للتصويتات التي تجري هذا الشهر في الجمعية العامة بخصوص الطلب من المحكمة رأيا حول ماهية الاحتلال".