النضال الشعبي يجب أن تحاكم مؤسسات حقوق الإنسان "جنرالات الاحتلال" جرائمهم





طالبت الجبهة "المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب بشعة بحق الشعب الفلسطيني، حيث الجنون والوحشية الاحتلالية المنفلتة من عقالها وبتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي".



رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جريمة إعدام الشاب عمر يوسف حسن مناع (22) عاما من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، والتي أدت أيضا الى وقوع عديد الاصابات بين المواطنين.وقالت "النضال الشعبي": إن "الأوامر التي أطلقها قادة الاحتلال حول استخدام الحد الأقصى من النار، هي دعوات عنصرية وإرهاب دولة منظم، يجب أن تحاكم مؤسسات حقوق الإنسان "جنرالات الاحتلال " على تلك الجرائم في المحاكم الدولية."وأضافت: أن "جرائم الاحتلال المتواصلة والإعدامات الميدانية دليلا على تعطش حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة للدم الفلسطيني".