دولي

بعد تسجيل سبع وفيات بـ"المكورات العنقودية".. بريطانيا تدّق ناقوس الخطر

بعد تسجيل سبع وفيات بـ"المكورات العنقودية".. بريطانيا تدّق ناقوس الخطر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت المصادر الطبية، في بريطانيا، صباح اليوم، بارتفاع عدد وفيات بكتيريا المكورات العنقودية "آي" إلى سبعة أشخاص، بعد تسجيل وفاة جديدة لتلميذ جنوب لندن.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) بالعربية، فإن المسعفين البريطانيين دقُّوا ناقوس الخطر بشأن قدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، على التعامل مع المعدلات المتزايدة لبكتيريا المكورات العنقودية "آي".

ووفقًا للمستشار في هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية بالمملكة المتحدة ييمي تشاو، فإن أعراض الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية "أي"، يمكن أن تكون التهابا في الحلق وحمى والتهابات الجلد الطفيفة، ويمكن علاجها بدورة كاملة من المضادات الحيوية.

وبيّن تشاو أنه "في حالات نادرة، يمكن أن تتسبب البكتيريا بأعراض قوية وخطيرة مثل ارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في العضلات وقيء أو إسهال، وعندها يجب طلب المساعدة العاجلة".

وعن طرق انتشار البكتيريا، قال تشاو إن ذلك يتم من خلال السعال والعطس وملامسة الجلد للجلد.

كما وحذّر تشاو من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو أولئك المصابين بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، أو الذين يستخدمون المنشطات، أو الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقد أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، أن ستة أطفال دون سن العاشرة لقوا حتفهم بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية منذ أيلول/ سبتمبر، حيث أصدرت تنبيها نادرًا استجابة لارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

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