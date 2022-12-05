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شؤون فلسطينية

عباس زكي يلتقي السفراء العرب لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفراء العرب لدى دولة فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية مساء أمس السفراء العرب المعتمدين لدى دولة فلسطين وعبر السفراء عن تضامنهم الكامل مع نضال وكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حريتهم واستقلالهم الوطني المتمثل بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

و اطلع زكي سفراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وسلطنة عمان على ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إعدام الشاب عمار مفلح في منطقة حواره بنابلس والتي شاهدها العالم بأسره عبر الشاشات العالمية

وأضاف: بأن "حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة ذاهبة إلى التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا بدليل الإعلان الصريح من قبل قيادات الاحتلال بتأييد هذا الإعدام الإجرامي غير الإنساني..والهجمات المتواصلة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين بحماية شرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي مما يستدعي التحرك السريع لوقف هذه الجرائم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".

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