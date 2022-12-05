دولي

مؤتمر (إسرائيلي- أوكراني) الأسبوع المقبل

مؤتمر (إسرائيلي- أوكراني) الأسبوع المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤتمر إسرائيلي- أوكراني سيعقد الأسبوع المقبل بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية أن المؤتمر الإسرائيلي- الأوكراني سيتناول موضوع إعادة إعمار أوكرانيا، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه سيخصص للحديث عن كيف يمكن لإسرائيل المساعدة في تعافي أوكرانيا بعد الحرب.

وأوضحت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستنقل نحو 20 مولدا كهربائيا إلى أوكرانيا، بسبب الهجمات الروسية التي أضرت بإمدادات الطاقة هناك.

أخبار ذات صلة

نيوزيلندا تُعلن إطلاق تحقيق واسع النطاق لتقييم إجراءاتها السابقة بشأن (كورونا)

نيوزيلندا تُعلن إطلاق تحقيق واسع النطاق لتقييم إجراءاتها السابقة بشأن (كورونا)

مرشح رئاسي فرنسي: يجب على فرنسا ألا تنتحر مع أوكرانيا

مرشح رئاسي فرنسي: يجب على فرنسا ألا تنتحر مع أوكرانيا

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غور الأردن

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غور الأردن

فيديو.. ثوران بركان إندونيسيا &#34;القاتل&#34; وتحذيرات من تسونامي

فيديو.. ثوران بركان إندونيسيا "القاتل" وتحذيرات من تسونامي

تحت ضغط الاحتجاجات.. إيران تراجع قانون يفرض على النساء وضع غطاء للرأس

تحت ضغط الاحتجاجات.. إيران تراجع قانون يفرض على النساء وضع غطاء للرأس

رغم عودة الوباء.. الصين ترفض الاستعانة باللقاحات الغربية

رغم عودة الوباء.. الصين ترفض الاستعانة باللقاحات الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عباس زكي يلتقي السفراء العرب لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفراء العرب لدى دولة فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: جريمة اعدام الشهيد مناع إمعان إسرائيلي رسمي في التصعيد

"الخارجية": جريمة اعدام الشهيد مناع إمعان إسرائيلي رسمي في التصعيد

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان