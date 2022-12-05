مؤتمر (إسرائيلي- أوكراني) الأسبوع المقبل





وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه سيخصص للحديث عن كيف يمكن لإسرائيل المساعدة في تعافي أوكرانيا بعد الحرب.





وأوضحت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستنقل نحو 20 مولدا كهربائيا إلى أوكرانيا، بسبب الهجمات الروسية التي أضرت بإمدادات الطاقة هناك.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤتمر إسرائيلي- أوكراني سيعقد الأسبوع المقبل بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية أن المؤتمر الإسرائيلي- الأوكراني سيتناول موضوع إعادة إعمار أوكرانيا، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.