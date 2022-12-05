دولي

نيوزيلندا تُعلن إطلاق تحقيق واسع النطاق لتقييم إجراءاتها السابقة بشأن (كورونا)

نيوزيلندا تُعلن إطلاق تحقيق واسع النطاق لتقييم إجراءاتها السابقة بشأن (كورونا)
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
حول ما إذا كانت قد اتخذت القرارات الصحيحة في مكافحة جائحة (كوفيد-19)، أعلنت نيوزيلندا أنها ستطلق تحقيقًا واسع النطاق، وذلك بهدف الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن فيروس (كورونا)، يُشكل أكبر تهديد لصحة البلاد واقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية.

وشددت أرديرن، على أن الوقت مناسب الآن لتقييم رد الحكومة من خلال تحقيق مستقل على أعلى مستوى، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

من بين الأسئلة المطروحة، ما إذا كانت نيوزيلندا قد اتخذت النهج الصحيح أم لا في البداية، من خلال فرض عمليات إغلاق صارمة وقيود حجر صحي على الحدود لمحاولة القضاء على الفيروس تمامًا.

تم الترحيب باستراتيجية عدم التسامح مع الفيروس على المستوى الدولي في البداية باعتبارها ناجحة، لأن معدل الوفيات في نيوزيلندا ظل أقل بكثير مما هو عليه في معظم البلدان الأخرى وكان الناس قادرين على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

 ولكن مع مرور الوقت، أصبحت سلبيات هذا النهج أكثر وضوحًا مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.

واجه بعض المواطنين تأخيرات كبيرة في العودة إلى ديارهم بسبب الاختناق في مرافق الحجر الصحي على الحدود.

وتخلت الحكومة في نهاية المطاف عن ذلك النهج في أكتوبر 2021، بعد أن ثبتت استحالة احتواء المتحورات الجديدة والأكثر عدوى للفيروس، بينما أتيحت الفرصة للناس للتطعيم.

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