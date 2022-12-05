دولي

مرشح رئاسي فرنسي: يجب على فرنسا ألا تنتحر مع أوكرانيا

مرشح رئاسي فرنسي: يجب على فرنسا ألا تنتحر مع أوكرانيا
نيكولا دوبون إينيون
رام الله - دنيا الوطن
صرح المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، وعضو البرلمان الفرنسي، نيكولا دوبون إينيون بأن على بلاده أن تنأى بنفسها عن الصراع في أوكرانيا وتتخذ منصب الحكم.

جاء ذلك خلال برنامج Le Grand Rendez-Vous مع المذيعة التونسية الفرنسية سنية مبروك على القناة الإخبارية البرلمانية الفرنسية، حيث تابع إينيون بأن هدف زيلينسكي لم يعد بالدفاع عن أوكرانيا، وإنما أن يصبح أداة لتدمير روسيا مضحيا بشعبه.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد شدد المرشح الرئاسي السابق على أن دونباس هي منطقة ناطقة باللغة الروسية، تقع على حدود العالم السلافي لروسيا وأوكرانيا، وكانت حتى عام 1991 جزءا من روسيا (الاتحاد السوفيتي).

 وتابع قائلا: "أريد فقط أن أقول إن كلتا القوتين اليوم تنفد، وإن أوروبا تغرق معهما، ولا ننسى أن هذا الصراع يصب في مصلحة الصين والولايات المتحدة الأمريكية، واندفاع روسيا إلى أحضان الصين يضعنا في أزمة اقتصادية واجتماعية، وكل هذا من أجل دونباس التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، نصفهم من الروس ونصفهم من الأوكرانيين".

وأشار إينيون إلى ضرورة إنهاء العقوبات الاقتصادية، حيث يرى أنه من الضروري للغاية وقف توريد الأسلحة، مقابل وقف إطلاق النار، وأكد على الحاجة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال: "نحن من ندفع الثمن ونحن ندمر أوروبا منذ فترة طويلة. يجب الدفاع عن أوكرانيا، لكن يجب ألا تنتحر أوروبا مع أوكرانيا، وأقول لك إنني لست الوحيد من يقول هذا".

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