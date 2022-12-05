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شؤون فلسطينية

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم، عن شعار انطلاقتها الـ35 وذلك في إطار الإعلان عن فعاليات إحيائها.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، الإثنين، أن "الشعار يتزين بخارطة فلسطين من البحر إلى النهر ومن الناقورة إلى أم الرشراش متوشحة بالكوفية الفلسطينية، وعلى جانبها الأيمن البندقية يرفرف عليها علم فلسطين". 

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، خلال تصريح صحفي، إن: "الحركة ستعقد يوم الأربعاء المقبل مؤتمرًا صحفيا الساعة 10:30 صباحًا للإعلان عن بدء فعاليات إحياء الذكرى ال35 لانطلاقتها وذلك من أمام منزل مؤسس الحركة، الشهيد الشيخ أحمد ياسين بمدينة غزة". 

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

حماس تعلن شعار انطلاقتها ال 35

في إطار إحيائها لفعاليات ذكرى انطلاقتها الــ35، تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن شعار الانطلاقة لهذا العام، والذي يعبر عن الثوابت التي تؤمن بها الحركة والأهداف التي تسعى إليها، حيث يتزين الشعار بخارطة فلسطين من البحر إلى النهر ومن الناقورة إلى أم الرشراش متوشحة بالكوفية الفلسطينية، وعلى جانبها الأيمن البندقية يرفرف عليها علم فلسطين، تأكيداً أن البندقية هي خيار التحرير الأوحد، وبها ستكسر قيود الغاصب المحتل عن أرضنا وشعبنا وأسرانا، كما تتوسط الشعار قبة الصخرة المشرفة التي ترمز إلى القدس ؛ العاصمة الأبدية لفلسطين وعنوان ووجهة الصراع مع المحتل.

ويؤكد الشعار الذي يأتي هذا العام تحت عنوان:

( نحو القدس .. آتون بطوفان هادر)

أن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية آتون حتماً لتحرير القدس والمقدسات طوفاناً هادراً من كل فلسطين ومن كل البلاد العربية والإسلامية، وحيثما تواجد أحرار العالم من أنصار الحق الفلسطيني، مثبتاً بذلك أن الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم هم إلى جانب الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والعودة.

وإذ تعلن حركة حماس عن شعار انطلاقتها لهذا العام فإنها تتوجه بالتحية لأرواح شهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا البواسل وجرحانا الميامين وعموم أبناء شعبنا المجاهد المرابط الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات و غزة ، مجددة العهد مع شعبها وأمتها على أن تظل رأس حربة التحرير والعودة القريبة، داعيةً شعبنا لتصعيد ثورته ومقاومته، وأمتنا إلى مزيد من حشد وتعبئة الطاقات لاقتلاع المحتل الغاصب ودحره عن أرضنا قريباً بإذن الله.

"فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا"

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

حركة المقاومة الإسلامية – حماس - فلسطين

الإثنين: 11 جمادي الأولى 1444 هـ
الموافق: 05 كانون الأول/ ديسمبر 2022م

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