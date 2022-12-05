اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، صباح اليوم، أن جرائم الاحتلال البشعة، لن توقف نضال شعبنا الفلسطيني وسعيه الدؤوب لنيل حريته وتقرير مصيره، محذرًا من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم.وقال رئيس الوزراء إن "الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه، مستفيدا من اختلال المعايير في القانون الدولي للإفلات من العقاب، بسبب غياب الردع الذي يشجعه على تكرارها".وتقدم اشتية بالتعزية لوالد الشهيد عمر يوسف حسن مناع "فرارجة" (22 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.