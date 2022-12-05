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انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار سيارة لهيئة التربية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا صباح اليوم الاثنين.

ووقع الهجوم بالقرب من الهيئة ("مدرسة العروبة" سابقا) بعد نزول الموظفين من السيارة بدقائق، مخلفا إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، لم يعرف على الفور ما إذا كانت الانفجار ناجما عن الاستهداف بمسيرة تركية مفخخة أو سبب آخر.

وفي أكتوبر الماضي أفادت وكالة "سانا" بوقوع انفجار في القامشلي ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية بالمدينة.



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