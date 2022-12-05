"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 3.69% خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2022، إذ ارتفع إلى 114.47 خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 مقارنة 110.39 خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).وأوضح "الإحصاء" في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعاً نسبته 7.46%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.87% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية، التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2022 أهمها صناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنتجات الغذائية.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.76% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.