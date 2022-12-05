عاجل

  • (رويترز) عن مصادر كورية جنوبية: كوريا الشمالية تطلق مئات من قذائف الهاون قرب المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية


شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 3.69% خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2022، إذ ارتفع إلى 114.47 خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 مقارنة 110.39 خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح "الإحصاء" في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعاً نسبته 7.46%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.87% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2022 أهمها صناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنتجات الغذائية.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.00% والتي تشكل أهميتها النسبية  2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.76% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أخبار ذات صلة

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة وماضون في ملف المصالحة

الرئيس عباس: نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة وماضون في ملف المصالحة

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان