طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيراً محرراً من مخيم جنين.

وذكرت مصادر أمنية، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى بسام السعدي، بعد ان داهمت منزله في حي الجابريات وعبثت بمحتوياته.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 16 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم نجل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، في جنين.في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين، وهم: باسم محمد بدوي الزهور، وشقيقيه معين ومطيع، وعدي رائد محمد العصافرة، وحمزة حسين حسن الزهور، وبكر عوني الزهور، من بلدة بيت كاحل، ومحمد إبراهيم ارزيقات من بلدة تفوح، وشادي قدر مسلم ابو كرش من السموع.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة نعلين، وهم: مهدي سعيد رمضان خواجة، وعدي عقل سرور، والاسير المحرر أمير خواجة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مخيم الدهيشة، وهم: يزن يوسف حسن مناع "فرارجة" (24 عاما)، وهو شقيق عمر الذي استشهد صباح اليوم برصاص الاحتلال في المخيم، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، وشهاب حسن مزهر (46 عاما).