عاجل

  • (رويترز) عن مصادر كورية جنوبية: كوريا الشمالية تطلق مئات من قذائف الهاون قرب المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية


شؤون فلسطينية

طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 16 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم نجل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، في جنين.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين، وهم: باسم محمد بدوي الزهور، وشقيقيه معين ومطيع، وعدي رائد محمد العصافرة، وحمزة حسين حسن الزهور، وبكر عوني الزهور، من بلدة بيت كاحل، ومحمد إبراهيم ارزيقات من بلدة تفوح، وشادي قدر مسلم ابو كرش من السموع.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة نعلين، وهم: مهدي سعيد رمضان خواجة، وعدي عقل سرور، والاسير المحرر أمير خواجة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مخيم الدهيشة، وهم: يزن يوسف حسن مناع "فرارجة" (24 عاما)، وهو شقيق عمر الذي استشهد صباح اليوم برصاص الاحتلال في المخيم، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، وشهاب حسن مزهر (46 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيراً محرراً من مخيم جنين.

وذكرت مصادر أمنية، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى بسام السعدي، بعد ان داهمت منزله في حي الجابريات وعبثت بمحتوياته.

أخبار ذات صلة

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة وماضون في ملف المصالحة

الرئيس عباس: نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة وماضون في ملف المصالحة

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان