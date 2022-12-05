بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر







وبينت أن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين. وصرحت (وام)، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.





وكانت العلاقات بين الدولتين شهدت توتراً بعد فرض دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت حصارا على قطر في عام 2017، وذلك بحجة دعم دولة قطر للارهاب.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة.