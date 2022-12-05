عاجل

  • (رويترز) عن مصادر كورية جنوبية: كوريا الشمالية تطلق مئات من قذائف الهاون قرب المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية


شؤون فلسطينية

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة
السفير الإسرائيلي في إسرائيلي خلال لقاء مع بنيامين نتنياهو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف السفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدس، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بشأن التوتر الحالي مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن نيدس قوله، بأنه قضى ساعات طويلة نتنياهو، مشيراً إلى أنه متأكد من أنه سيفعل ما هو ضروري حتى لا تتفاقم الأمور إلى أزمة مع الفلسطينيين.

وتابع: "سنعمل مع هذه الحكومة ونتأكد من بقاء الأمور هادئة، وسنتأكد من أن الفلسطينيين يمكنهم العيش بسلام"، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعهد أمس اليوم الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.

وقال بلينكن، أمام (جاي ستريت) (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إننا "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

وتابع: "الفلسطينيون لا يملكون مستويات متساوية من الحرية أو الأمن وفرص الحياة التي يملكها الإسرائيليون".

أخبار ذات صلة

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

حركة حماس تُعلن شعار انطلاقتها الـ35

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

اشتية يعقّب على استشهاد الشاب عمر مناع في بيت لحم

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت 16 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة وماضون في ملف المصالحة

الرئيس عباس: نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة وماضون في ملف المصالحة

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان