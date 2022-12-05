دولي

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي

اليابان تبدأ في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة اليابانية البدء بتطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من الاثنين، لكن طوكيو أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين-2 في روسيا.

يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا، الجمعة لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت الحكومة في بيان إن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين -2 في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر في ضوء أمن الطاقة في اليابان.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الخامس من فبراير 2023.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد حذر من أن بلاده لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.

وقال نوفاك: نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق.

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