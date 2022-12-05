شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة، أن الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم في الحفاظ على مكانتها الدينية والتاريخية والحفاظ على نسيجها الاجتماعي فهي عاصمة الميلاد العالمية ومنها تنطلق الاحتفالات عيد الميلاد للعالم اجمع وهي قبلة السياح والحجاج من مختلف دول العام والمكان الذي كرمة الله بولادة المسيح فيه قبل اكثر من 2000 عام. 

جاء حديث الوزيرة معايعة خلال كلمتها كممثلة عن الرئيس عباس في حفل 150 عام على تأسيس بلدية بيت لحم بحضور محافظ بيت لحم كامل حمد ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا ولفيف من الشخصيات الوطنية والرسمية وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. 

وقالت معايعة: "نحتفل اليوم بذكرى مرور 150 عام على تأسيس مجلس بلدية بيت لحم، مدينة ميلاد رسول المحبة والسلام، هذه المدينة التي يزيد عمرها عن الاف السنين وعمر مجلسها البلدي ضعف عمر الاحتلال، وما زالت تعاني من إجراءات الاحتلال اليومية من الحصار والعزل والقهر فهي محاطة بسلسة من المستوطنات وجدار الضم والتوسع الذي فصلها لأول مرة في التاريخ مدينة بيت لحم عن تؤامها مدينة القدس العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني".

وأضافت معايعة: "ان القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل إحقاق حقوقنا وإنهاء الاحتلال ونيل حريتنا وعودة شعبنا الى أرضه، حيث يمثل صمودنا ووحدتنا الصخرة المتينة التي تتكسر عليها كل المؤامرات، فبيت لحم تذكرنا برسالة الأمل التي ظهرت من مغارة متواضعة من أجل مستقبل أفضل، تنتصر فيه الحرية على الظلم، ويطغى فيه السلام والعدل على الاحتلال والعنصرية، وتُوجّه فيه الطاقات للبناء لا للدمار لنواصل مسيرة البناء والعطاء".

رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا قال في كلمته " يُقام هذا الاحتفال تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله، فباسمكم جميعاً أتوجّه بأسمى كلمات الشكر لفخامته على دعمه الدائم لمدينة الميلاد، كما أشكر الأخت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار، ممثلةُ فخامة الرئيس في حفلنا هذا، على جهودها ومساندتها الدائمة، والشكر موصول لكل مَن تَعِبَ وساهم في تنظيم الاحتفال". 

وتحدث حنانيا ايضا في كلمته "وفي هذه اللحظات، بينما نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نستذكر شهداء فلسطين، الجرحى، الأسرى، متمنين الإفراج القريب عنهم جميعاً نَذكر اللاجئين، والمُبعدين، مبعدو كنيسة المهد الذين مرّ على إبعادهم عشرون عاماً، متمنّين لقاءً قريباً يجمعنا بهم على أرض فلسطين. إنّ بيت لحم اليوم، في أبهى صورها، وسنبقى كما كنا دوماً، يداً واحدة، أشدد على ذلك، فنحن موحّدون، لذلك نحن أقوى.


أخبار ذات صلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

الاحتلال يتّخذ قرارًا بشأن قاتل الشهيد &#34;مفلح&#34; في حوارة

الاحتلال يتّخذ قرارًا بشأن قاتل الشهيد "مفلح" في حوارة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

استقرار الدولار.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

استقرار الدولار.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

إضراب شامل بالمحافظة.. شهيد وست إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

إضراب شامل بالمحافظة.. شهيد وست إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

أميركا تحذّر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم وإقامة مستوطنات جديدة

أميركا تحذّر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم وإقامة مستوطنات جديدة

(حماس) تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

(حماس) تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا)

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا)

&#34;المحامين العرب&#34;: إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

"المحامين العرب": إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

بذريعة وجود (ملف سري).. محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

بذريعة وجود (ملف سري).. محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

منوعات

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها &#34;مالتي&#34; للمرة الأولى

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها "مالتي" للمرة الأولى

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

عربي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين