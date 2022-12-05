الاحتلال يتّخذ قرارًا بشأن قاتل الشهيد "مفلح" في حوارة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن سلطات الاحتلال اتّخذت قرارًا بشأن ضابط حرس الحدود الذي أطلق الرصاص على شهيد حوارة عمار مفلح من نقطة صفر.وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان11)، فإن سلطات الاحتلال قرّرت تعزيز الحراسة الشخصية على الضابط في وحدة "حرس الحدود" بدعوى تلقّيه "تهديدات على حياته".وأشارت قناة (كان 11) إلى أن قائد قوات "حرس الحدود" قدّم دعما كاملا للجندي القاتل الذي يبلغ من العمل 27 عاما ويخدم في منطقة حوارة منذ سنوات. وفق موقع (عرب 48).ويوم الجمعة المنصرم، أطلق جندي إسرائيلي من وحدة " حرس الحدود" النار على الشاب عمار مفلح من بلدة حوارة جنوب نابلس وأعدمه من نقطة صفر وذلك بعد عراك بالأيدي بينهما وهو ما وثّقه فيديو توثيقي التقُط من المكان.