شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى نهاية الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد  في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-10 16-10 17-10 بيت لحم 17-10 16-10 17-10
رام الله والبيرة 16-9 15-9 16-9 طولكرم 20-13 19-13 20-13
نابلس 18-10 17-10 18-10 قلقيلية 20-13 19-13 20-13
جنين 21-11 20-11 21-11 سلفيت 17-10 16-10 17-10
طوباس 22-12 21-12 22-12 روابي 18-10 17-10 18-10
الخليل 16-9 15-9 16-9 غزه 21-15 20-15 21-15
أريحا 25-15 24-15 25-15 خانيونس 21-15 20-15 21-15
الأغوار الشمالية 23-13 22-13 23-13 رفح 22-14 21-14 22-14

أخبار ذات صلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

السفير الأميركي بإسرائيل يكشف تفاصيل اجتماعه مع نتنياهو بشأن الحكومة المقبلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

الاحتلال يتّخذ قرارًا بشأن قاتل الشهيد &#34;مفلح&#34; في حوارة

الاحتلال يتّخذ قرارًا بشأن قاتل الشهيد "مفلح" في حوارة

استقرار الدولار.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

استقرار الدولار.. طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

إضراب شامل بالمحافظة.. شهيد وست إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

إضراب شامل بالمحافظة.. شهيد وست إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

(حماس) تعلّق على خطاب الرئيس محمود عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

وزيرة السياحة: الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لمدينة بيت لحم

أميركا تحذّر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم وإقامة مستوطنات جديدة

أميركا تحذّر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم وإقامة مستوطنات جديدة

(حماس) تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

(حماس) تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا)

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا)

&#34;المحامين العرب&#34;: إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

"المحامين العرب": إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

بذريعة وجود (ملف سري).. محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

بذريعة وجود (ملف سري).. محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

منوعات

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها &#34;مالتي&#34; للمرة الأولى

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها "مالتي" للمرة الأولى

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

عربي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين