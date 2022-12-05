الاحتلال يعتقل نجل القيادي بحركة الجهاد الأسير بسام السعدي في جنين

وذكرت مصادر أمنية، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت السعدي، بعد ان داهمت منزله في حي الجابريات وعبثت بمحتوياته.





واندلعت مواجهات بين الشبان في مخيم جنين وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون ان يبلغ عن إصابات.





كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين.





وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي السعدي في شهر آب/أغسطس الماضي، من منزله في مدينة جنين، فيما أدى اعتقاله آنذاك إلى حدوث جولة تصعيد في قطاع غزة، بين سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكان عدد من العمال أصيبوا بالاختناق، مساء أمس الأحد، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، بمحاذاة قريتي الطيبة وعانين، غرب جنين.



وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب العمال، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.