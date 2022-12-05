إضراب شامل بالمحافظة.. شهيد وست إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم













رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الإثنين، الشاب عمر يوسف حسن مناع "فرارجة" (22 عاما)، وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، واثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إستشهاد الشاب مناع بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد مناع.وبارتقاء الشاب مناع يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 212 شهيدا، بينهم 160 في الضفة. و52 في قطاع غزة.