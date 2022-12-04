"الصالح" يستقبل وفداً من اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، في مكتبه اليوم الأحد، مع وفد من اتحاد الصناعات الإنشائية في فلسطين برئاسة مصطفى الطريفي واعضاء من الهيئة الإدارية.وقدم الوفد الضيف توضيحاً للوزير حول ما جرى في مناقشات اجتماع الهيئة العامة لاصحاب الكسارات والمحاجر خاصةً فيما يتعلق بمناقشة قرارات مجلس الوزراء حول موضوع الكسارات.وأكد الصالح للوفد أن الحكومة الفلسطينية تكفل للجميع بمن فيهم الاتحادات الصناعية المختلفة الحق في تقديم الملاحظات والاعتراض على قرارات مجلس الوزراء ضمن الأصول والطرق القانونية المتعارف عليها بدولة فلسطين.وأضاف الصالح ان الحكومة تدرك تعقيدات هذا الملف خاصة في ظل العراقيل والممارسات التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي تعرقل جهود الحكومة لتنظيم هذا القطاع، ولكن بالتعاون المشترك والحوار بين جميع الاطراف المحلية قادرون على الوصول الى التوازن المطلوب والذي يحقق المصلحة العامة للجميع من مستثمرين ومجتمع محلي، وصولا للحفاظ أيضا على البيئة الفلسطينية وخلق مناخ صحي وآمن.بدورهم، قدم الوقد الشكر للوزير ولطواقم وزارة الحكم المحلي الذين يتمتعون بالمهنية والمسؤولية الوطنية العالية، وذلك على الجهود التي يبذلونها لتطوير قطاع الحكم المحلي في مختلف المجالات الحيوية.