(حماس) تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين



وقال نعيم في تصريح صحفي:" إنه مشهد مشين ومستنكر، أن نرى حاكماً عربياً يستقبل رئيس كيان عنصري وزعيم أكبر تنظيم إرهابي، في عاصمة عربية المنامة، عرفت بانحيازها لفلسطين طوال تاريخها".



وتابع: "يحدث هذا في الوقت الذي تجري فيه دماء شبابنا أنهاراً إعدامًا ميدانياً على يد الصهاينة في مدن وقرى فلسطين وانتهاك حرمة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".



وأضاف: "ويحدث ذلك في الوقت الذي تخرج الشعوب العربية في مونديال قطر لتعبر عن موقف الأمة الواضح برفض التطبيع والمطبعين وتطرد ممثلي الكيان في كل مناسبة ومن كل زقاق".



وأكمل: "للأسف بعض الحكام يحاولون قهر شعوبهم وتزييف إرادتهم، إنّ شرعية الحكم وديمومته، أي كان، تستمد من إرادة الشعوب وليس من الإرتهان لأعداء الأمّة ومخططاتهم".







رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم، على لسان رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحركة في قطاع غزة، باسم نعيم، على زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للبحرين ولقاء ولي عهد البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.