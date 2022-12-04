خلال جلسة تقييم أمني.. "لبيد" يزعم: هاجمنا هدفًا حساسًا لـ(حماس) الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، إننا: "لن نسمح لجهات أجنبية بإجراء تحقيقات مع جنودنا ولن نقبل بالإساءة لسمعة الجيش والأمن".وتابع لبيد خلال جلسة تقييم أمني في فرقة الضفة الغربية، أننا: "نحتاج إلى جيش قوي ومنضبط للمواجهة في الضفة الغربية".وزعم لبيد خلال حديثه أن: "الجيش الإسرائيلي هاجم هدفًا حساسًا لحركة حماس الليلة الماضية في قطاع غزة".كما وادّعى في جلسته: "حققّ جيشنا إنجازات هامة في حربنا بالضفة الغربية".وقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الأحد، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في محافظتي خانيونس، ورفح، جنوب قطاع غزة.وأغارت طائرات الاحتلال على موقع للمقاومة غرب مدينة خانيونس، كما قصفت أرضاً زراعية شرق معبر رفح، دون وقوع إصابات.وأفادت مصادر محلية، أن المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق خمسة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، كما أطلقت صاروخي أرض جو تجاه طائرات الاحتلال.