شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا)

الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
 أكد المشاركون في الاجتماع المشترك بين مسؤولي التعليم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التابع للجامعة العربية، ضرورة العمل على تجديد ولاية "الأونروا"، وحماية المناهج التعليمية الفلسطينية من محاولات التدخل الإسرائيلية.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ32 للآلية المشتركة بين (أونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، الذي عُقِدَ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، برئاسة مصر.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة فلسطين بالجامعة حيدر الجبوري، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجه (أونروا)، وأثّرت بشكل مباشر في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة أن تعكس الميزانية القادمة للأونروا المتطلبات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف الجبوري أن الجامعة العربية ستظل داعمة ومساندة (أونروا)، وحريصة على استمرار وتفعيل وتطوير قنوات العمل المشترك والتنسيق بين الجانبين، معربا عن ثقته في خروج هذا الاجتماع بنتائج وبتوصيات تسهم في تحسين جودة التعليم لأبناء فلسطين، في ظل نضالهم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تامر أنيس إن إسرائيل تستهدف أسرلة المناهج الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في التصدي لذلك، وكذلك دعم الجهود المبذولة للحفاظ على المناهج التعليمية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت ممثلة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) روضة الحاج، في كلمتها خلال الاجتماع، أن المنظمة تُعطي أولوية لدعم فلسطين في مجال التربية والتعليم، حيث نفذّت عددا من المشروعات والبرامج التعليمية في الأراضي الفلسطينية.

بدوره، قال رئيس وفد مصر، مدير إدارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم في مصر أسامة سليمان، إن بلاده تقدم كل العون الممكن للطلبة الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات شرسة تستهدف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بل وحياتهم، حيث تستهدف إسرائيل البنية الأساسية للتعليم، ومحاولة تجهيل الشعب الفلسطيني وإملاء المسار الإسرائيلي ثقافة وفكرا عليه.

من ناحيته، أوضح نائب مدير قطاع التعليم بوكالة (أونروا) مورتز بلاز أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين ليست مشكلة الدول العربية وحدها، بل مشكلة دولية يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها، مؤكدا استعداد الوكالة للتعاون مع الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة للإسهام في كل ما يخص التعليم والتربية في فلسطين.

أخبار ذات صلة

حماس تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

حماس تعلّق على زيارة الرئيس الإسرائيلي للبحرين

خلال جلسة تقييم أمني.. &#34;لبيد&#34; يزعم: هاجمنا هدفًا حساسًا لـ(حماس) الليلة الماضية

خلال جلسة تقييم أمني.. "لبيد" يزعم: هاجمنا هدفًا حساسًا لـ(حماس) الليلة الماضية

&#34;المحامين العرب&#34;: إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

"المحامين العرب": إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

بذريعة وجود (ملف سري).. محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

بذريعة وجود (ملف سري).. محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

&#34;شباب النضال&#34; يدعو لصياغة برنامج نضالي موحد لمواجهة تحديات المرحلة

"شباب النضال" يدعو لصياغة برنامج نضالي موحد لمواجهة تحديات المرحلة

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المحامين العرب&#34;: إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

"المحامين العرب": إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

الإعلان عن الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق ياسر بدرساوي لمدة 6 أشهر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق ياسر بدرساوي لمدة 6 أشهر

مركز فلسطين: 15 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال نوفمبر الماضي

مركز فلسطين: 15 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال نوفمبر الماضي

الثقافة تطلق برنامج &#34;ويكي فلسطين&#34; و&#34;كود الذاكرة&#34; لحفظ وتوثيق الرواية الفلسطينية

الثقافة تطلق برنامج "ويكي فلسطين" و"كود الذاكرة" لحفظ وتوثيق الرواية الفلسطينية

&#34;الميزان&#34; يُصدر بياناً بشأن استشهاد شاب في حوارة برصاص الاحتلال بدم بارد

"الميزان" يُصدر بياناً بشأن استشهاد شاب في حوارة برصاص الاحتلال بدم بارد

توصيات بوقف العمل بقانون الشركات غير الربحية ومراجعة القوانين بما يحمي استقلالية العمل

توصيات بوقف العمل بقانون الشركات غير الربحية ومراجعة القوانين بما يحمي استقلالية العمل

المدعي العام الإيراني يقرر حل (شرطة الأخلاق)

المدعي العام الإيراني يقرر حل (شرطة الأخلاق)

منوعات

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها &#34;مالتي&#34; للمرة الأولى

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها "مالتي" للمرة الأولى

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: شام الذهبي تصدم جمهورها بنتائج عمليات التجميل عليها

شاهد: شام الذهبي تصدم جمهورها بنتائج عمليات التجميل عليها

شاهد: مايا دياب تظهر بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايا دياب تظهر بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر عبدالمنعم يهاجم أصالة بصورة صادمة

شاهد: تامر عبدالمنعم يهاجم أصالة بصورة صادمة

تورط نجل فنانة عربية شهيرة بجريمة قتل بحق عشيقته

تورط نجل فنانة عربية شهيرة بجريمة قتل بحق عشيقته

شاهد: سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية جدًا لأحد الرجال

شاهد: سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية جدًا لأحد الرجال

شاهد: داليا مصطفى تهاجم جمهورها بسبب الدروس الخصوصية

شاهد: داليا مصطفى تهاجم جمهورها بسبب الدروس الخصوصية

عربي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين