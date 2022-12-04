"شباب النضال" يدعو لصياغة برنامج نضالي موحد لمواجهة تحديات المرحلة



وأضاف الاتحاد في بيان له أن جريمة إعدام الشاب عمّار مفلح في حوّارة، وإشادة قادة الاحتلال بالجريمة دليل إضافي على نازية الاحتلال الأطول في التاريخ.



وقدّم "شباب النضال" تعازيه لعائلات اللشهداء على امتداد الوطن، مؤكداً أن الوفاء لدمائهم يكون بالاتفاق على على برنامج نضالي موحد، وتصعيد كافة أشكال المقاومة.



وناقش الاتحاد في اجتماعه المركزي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لمختلف الساحات، بحضور عضو المكتب السباسي للجبهة سكرتير دائرة الشباب مراد حرفوش، عدداً من القضايا الداخلية والتحضيرات المتواصلة لعقد المؤتمر العام خلال الفترة القريبة القادمة.









رام الله - دنيا الوطندعا اتحاد شباب النضال الفلسطيني الإطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، طرفي الإنقسام إلى تغليب المصلحة الوطنية والجلوس على طاولة الحوار للاتفاق والخروج ببرنامج نضالي وطني موحد، لمواجهة نتنياهو وحكومته النازية بقيادة بن غفير وسيموترش.