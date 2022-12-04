"لجنة المتابعة للقوى" تدعو لتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن جريمة إعدام الفتى عمار مفلح في حوارة بنابلس تمثل افتتاحاً للمشهد القادم مع الحكومة الإسرائيلية الفاشية النازية الجديدة، مضيفةً "هذا المشهد الذي سيكون دموياً بالدرجة الأولى، وعنوانه التوحش والتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني".وحثت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية على التصدي بجميع أشكال المقاومة لهذا الاحتلال، وإدامة الاشتباك معه ورفع وتيرته، وحرق الأرض تحت أقدام جنوده ومستوطنيه.وطالبت لجنة المتابعة بضرورة الإسراع في تحقيق وحدة وطنية حقيقية تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة وفق استراتيجية وطنية شاملة متفق عليها؛ تكون نبراساً لشعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته الإحلالية في هذه المرحلة الحاسمة وما بعدها، والبدء فوراً بإعادة ترتيب الحالة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل مجلس وطني طبقاً لما ورد في إعلان الجزائر.ودعت اللجنة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك فوراً لفضح وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام جميع المحافل الدولية، وكسر موجة التطبيع التي تورطت بها بعض الأنظمة.كما دعت لجنة المتابعة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة سياسات الاحتلال العنصرية.وتقدمت لجنة المتابعة بخالص التهاني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقتهم، كما تقدمت بالتهاني لمنظمة الصاعقة بالذكرى السادسة والخمسين لانطلاقتهم.