شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق ياسر بدرساوي لمدة 6 أشهر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق ياسر بدرساوي لمدة 6 أشهر
الأسير ياسر بدرساوي
رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة (حماس) ياسر بدرساوي لمدة ستة أشهر.

وأوضحت زوجة الأسير بدرساوي أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لزوجها لمدة ستة أشهر للمرة الثانية، قبل يوم من موعد الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بدرساوي في يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق مدينة نابلس، عقب 4 شهور فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وقضائه 8 أشهر في الاعتقال الإداري.

وعقب أسبوع من اعتقاله، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتحويل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

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