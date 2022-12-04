الثقافة تطلق برنامج "ويكي فلسطين" و"كود الذاكرة" لحفظ وتوثيق الرواية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، برنامج "ويكي فلسطين" و"كود الذاكرة" لحفظ وتوثيق الرواية الفلسطينية، من خلال المحتوى الرقمي، و "كود الذاكرة" هو عبارة عن أفلام منحوتة على الحجر لشخصيات وأحداث فلسطينية، وذلك في متحف ياسر عرفات بمدينة البيرة.جاء ذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ورئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة موسى أبو زيد، وعدد من متدربي الويكيبيديا من طلبة الجامعات.وقال الوزير أبو سيف :"نحتفي اليوم بإطلاق هذه البرامج المتعلقة بحماية الرواية الوطنية الفلسطينية والتي جاءت ضمن إطلاق الحكومة الفلسطينية لبرنامج وطني شامل وهو حماية الرواية الفلسطينية الذي يعنى بحماية السردية الوطنية الفلسطينية المتعلقة بوجودنا في هذه البلاد، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من جميع الوزارات المعنية، من أجل وضع تصورات شاملة للتدخلات المطلوب القيام بها، لحماية الرواية الفلسطينية، لأن الحرب الحقيقية التي يشنها الاحتلال هي حرب على الرواية والوجود.وأضاف أبو سيف:" نريد لمؤسسة ويكي فلسطين أن تكون القناة المعبرة عن المحتوى الرقمي الفلسطيني على المنصة الدولية، نريد أن يعرف الناس عنّا من خلالنا، نريد أن نكتب عن حياتنا، ثقافتنا، تراثنا، بلادنا، تاريخنا، قضيتنا الوطنية، جرائم الاحتلال، نريد أن نعيد امتلاك المحتوى الرقمي الفلسطيني، الذي احتلهالآخرون عبر معلومات مغلوطة وأكاذيب مغرضة، من أجل تشويه الواقع والتاريخ الفلسطيني وحرف مسار المستقبل.وشدد أبو سيف :"نريد استقلالاً معلوماتياً كجزء مهم من ترسيخ روايتنا الفلسطينية، فاستقلال المحتوى الرقمي هو جزء من هذه المعركة المفتوحة لاستعادة روايتنا وتظهيرها للعالم، فاليوم نخطو خطوة أخرى نحو محتوانا الرقمي من هيمنة الغزاة واللصوص، وأعداء قضيتنا الوطنية، وتحرير هذا المحتوى هو تحرير لروايتنا وسرديتنا الفلسطينية من كل التضليل.بدوره قال اسحق سدر:"ها نحن مستمرون في اختراع كل ما من شأنه أن يزرعنا أكثر في القدس ويبذرنا في كل فلسطين، وإن كان ذلك على شكل "كود" صنعته العقول الفلسطينية، فهذا يزيد أملنا بالحرية والاستقلال، فنحن في عصر التحول الرقمي، الذي سيطال معظم جوانب حياتنا، حيث تصبح الصناعة رقمية، وإدارة الزراعة والمحاصيل ترحب بالتدخلات التكنولوجية عليها، والتجارة تصبح الكترونية، والاقتصاد يصبح رقمياً، والثقافة الوطنية الفلسطينية تلقي بظلالها على كل ما سبق".وأضاف: "لقاء اليوم يؤكد بأنكم استطعتم تسخير الرقمنة في مقاومة الاحتلال اللعين، من خلال ضحد روايته وإبراز الحقيقة الفلسطينية التاريخية، وإثراء الشبكة العنكبوتية بالمعلومات عن القرى والمدن الفلسطينية، بعد تدريبات التحرير على موسوعة ويكيبيديا، وخلق نواة لجمعية ويكي فلسطين، التي يمكن أنتستفيد من طاقات شعبنا الواسعة بما في ذلك الأسرى المحررين الذين تعلموا لغة الاحتلال ويستطيعون اكتشاف التدليس والتزوير من قبل الاحتلال أكثر من غيرهم.من جهته قال الوزير موسى أبو زيد:"إن المدرسة الوطنية فخورة باحتضان تدريب عدد من طلبة الجامعات على استخدام الويكيبيديا، حيث أن باكورة الجهد الذي بذل ومن خلال متابعتنا هناك 12 ألف مقال كتب على الويكيبيديا، ونحن في المدرسة الوطنية على استعداد لتقديم أي دورة تصب في هذا العمل، فمن المهم أن نحافظ على استمرارية وديمومة هذا العمل وتقييم هذه المبادرة، فالمدرسة الوطنية للإدارة هي مؤسسة مرقمنة مئة بالمئة وفلسطين فازت بالمركز الأول ع مستوى العالم فيإطار التوظيف الالكتروني بالشراكة مع وزارة الاتصالات."وفي الختام تم تكريم عدد من المتدربين من طلبة الجامعات والمدارس الذين تلقوا تدريبات مختلفة على استخدام الويكيبيديا في فلسطين، حيث تناولت التدريبات المعطيات المهمة عن موسوعة ويكيبيديا، وكيفية صناعة محرر في ويكيبيديا، وتحفيزهم لاستخدام مهاراتهم بالكتابة لتحرير محتوى فلسطيني يخدم الرواية الفلسطينية ويعززها خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية لتزوير تاريخنا وتراثنا.