شؤون فلسطينية

المدعي العام الإيراني يقرر حل (شرطة الأخلاق)

المدعي العام الإيراني يقرر حل (شرطة الأخلاق)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد، عن حل (شرطة الأخلاق)، بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

ونقلت وكالة (سكاي نيوز عربية) أن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري أعلن عن إلغاء (شرطة الأخلاق) من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.

وقال منتظري في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".

وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها (شرطة الأخلاق)، احتجاجات غاضبة، ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية.

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