دولي

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين

شاهد: الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين
جانب من استقبال ملك البحرين للرئيس الإسرائيلي في المنامة
رام الله - دنيا الوطن
عقد ولي عهد البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد مباحثات، مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

ووصل هرتسوغ إلى العاصمة المنامة، في زيارة هي الأولى من نوعها، كأول رئيس إسرائيلي يزور مملكة البحرين.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فإن ملك البلاد استقبل في قصر القضيبية اليوم، هرتسوغ، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد رحب ملك البحرين في بداية الاستقبال بالرئيس الإسرائيلي، معربا عن تطلعه في أن تسهم زيارته في تعزيز وتنمية علاقات البلدين.

وجرت للرئيس الإسرائيلي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت النشيد الإسرائيلي والسلام الملكي البحريني، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإسرائيلي.

بدوره، وصف الرئيس الإسرائيلي، زيارته للبحرين، بأنها كانت مؤثرة، معرباً عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال: "أبارك رؤيته للسلام والصداقة والتسامح، ومساهمته الكبيرة في اتفاقيات التطبيع التي ستستمر في التوسع".

وتابع: بأن زيارته تؤكد الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات أمنية، واقتصادية، وسياحية، وبيئية.

 


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