دائرة وكالة الغوث بـ"الديمقراطية" تحيي قرار الامم المتحدة بإحياء ذكرى النكبة





ودعت إلى العمل الحثيث والدؤوب من اجل الغاء الآثار التي تولَّدت على نكبة الشعب الفلسطيني عبر العمل على تطبيق القرار 194 بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها عام 1948 بقوة الارهاب الذي ارتكبته العصابات الصهيونية.



ودعت الدائرة الدول التي امتنعت عن التصويت (47 دولة) وتلك التي صوتت ضد القرار (30 دولة) الى مراجعة الحيثيات التي دفعتها لعدم التصويت ايجابا لصالح القرار، خاصة وان القرار جاء منسجما مع ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ونصوص عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومنظماتها المختلفة، وبالتالي هي رسالة سلبية الى الشعب الفلسطيني من هذه الدول، خاصة التي صوتت بالضد، بأن تصويتها هو نفاق واضح في تعاطيها مع القضية الفلسطينية والقرارات التي تدعم الحقوق الفلسطينية..



وأَمِلت الدائرة من جميع دول العالم بالتصويت ايجابا لصالح تجديد التفويض لوكالة الغوث، والذي سيطرح قريبا للتصويت في الجمعية العامة ومنح الشعب الفلسطيني وقضيته ووكالة الغوث وخدماتها ثقتها، في تجديد الاستفتاء الذي حصل قبل ايام في اللجنة الرابعة، وتوفير دعم سياسي كبير يعزل العدو الاسرائيلي ومشاريعه التي تستهدف وكالة الغوث كواحدة من اهم منظمات الامم المتحدة وتقديمها الخدمات لأكبر واطول حالة لجوء لمجموعة بشرية منذ العام 1948.



ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دول العالم الى تطبيق القرارت الدولية بما يضمن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة والعودة، وحماية وكالة الغوث عبر ايجاد آلية تمويل جديدة لموازنتها خاصة بما يتعلق بتوفير تمويل مستدام يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له ويمنحها الحرية في رسم استراتيجياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم بأفضل شكل ممكن.



رام الله - دنيا الوطنحيت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الدول الـ (90) التي صوتت بالامس (1 كانون الثاني) على قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة يدعو دول العالم إلى "إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وتنظيم حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في ايار 2023".