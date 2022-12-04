السراج لـ "أستوديو الوطن": بلدية غزة تحتاج لميزانية شهرية 10 مليون شيكل









رام الله - خاص دنيا الوطنأكد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، أن السبب الرئيس فيما يجري بالقطاع في فترة المنخفضات الجوية والأمطار هو تهالك البنية التحتية بفعل الحروب المتتالية.وأوضح السراج في حديث لبرنامج "أستوديو الوطن" اليوم الأحد، أن البنية التحتية لشوارع وطرقات مدينة غزة خاصة والقطاع عامة، متهالكة ومتضررة بفعل القصف الإسرائيلي والحروب المتلاحقة على القطاع.وبخصوص ما تعاني منه بلدية غزة، بين أنها تحتاج في كل شهر لميزانية عمل تقدر بحوالي 10 مليون شيكل، تنقسم ما بين لوازم وصيانة ورواتب، وغيرها من الأمور، لافتاً أن الموظفين يتقاضون حالياً ما نسبته 60% من رواتبهم.وحول استقالة العضو في المجلس البلدي مروان الغول، لفت إلى أن الاستقالة كانت بفعل أسباب عديدة منها خاصة، ومنها من طرا من أحداث أخيرة بفعل المنخفض، مبيناً أن تم رفض الاستقالة من قبل المجلس.في سياق متصل، لفت السراج أن هناك قرار متخذ في البلدية بعدم توظيف أبناء الموظفين وقرابتهم من الدرجة الأولى، في إطار فتح المجال للتوظيف لمن يستحق ووفق تطابق الشروط عليه.ولفت إلى أن هناك سياسية تشريعية في البلدية قائمة على مكافأة المواطنين الملتزمين بدفع الفواتير الشهرية، من خلال حملات يتم الإعلان عنها بين الحين والأخر.وبخصوص مشاريع الواجهة البحرية لمدينة غزة، أوضح السراج أن العمل ما زال جاري للخروج بأفضل مظهر للواجهة البحرية من خلال تنظيم الاستراحات الخاصة بالمواطنين عليها.وبين أن البلدية تعكف حالياً على إنشاء مشروع حديقة جديدة للمواطنين عند تقاطع شارع الرشيد مع شارع 10.وبخصوص المياه المالحة في بعض المناطق، أوضح السراج أن الجهود لا تزال مستمرة من أجل توفير المياه العذبة لكافة المناطق والمنازل، وإنهاء مسألة المياه المالحة.