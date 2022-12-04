ليلي المالكي سفيرة للاتحاد الدولي للفروسية في مؤتمر الشباب العالمي في تايلاند

رام الله - دنيا الوطنشاركت الفارسة الفلسطينية ليلي المالكي في مؤتمر الشباب العالمي الذي تنظمه منظمة متحدون من اجل الرياضة والذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك هذا الأسبوع كسفيرة للاتحاد الدولي للفروسية FEI ومقره في سويسرا.وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار المالكي في العام 2020 لتكون سفيرة وممثلة شابة له من بين الاف الفرسان الشباب حول العالم وذلك تكريما لها لمًا تحمله من قيم رياضية وانسانية تعكس مفاهيم التعاون والاندماج والمساواة بين الشباب وانجازاتها في عالم الفروسية في سنً مبكرة.واختار المؤتمر خمسة عشر سفيرا من بين الفين سفير حول العالم لتمثيل الشباب في القمة العالمية ومن بينهم الفارسة ليلى كممثلة لرياضة الفروسية عالميا والاتحاد الدولي للفروسية FEI في هذا الحدث الرياضي والشبابي العالمي الذي يعقد تحت سقف الرياضة للجميع.والقت المالكي محاضرات ولقاءات خلال المؤتمر الذي حضره رؤساء وممثلين للاتحادات الرياضية الدولية واللجان الاولمبية والباراولمبية والالعاب الاولمبية الخاصة ومنظمات شبابية دوليه وممثلون لمنظمات الامم المتحدة.وكسفيرة للشباب ولرياضة الفروسية الدولية ستكون الفارسة ليلي ضمن حملة عالمية يقوم بها متحدون من اجل الرياضة لتعزيز مبادئ الرياضة والتسامح والاندماج ودعم المرأة والشباب.وشاركت المالكي في احياء يوم الامم المتحدة للتسامح وتحدثت في ندوة خاصة عقدها المؤتمر بهذه المناسبة.وتم اختيار الفارسة ليلى لتحمل علم اللجنة الاولمبية الدولية في مهرجان الافتتاح الذي حضره اصحاب سمو من الاسر الملكية من السعودية وتايلاند وماليزيا واضافة لوزراء ومسؤولين من الحكومة التايلندية، وخاطب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية المؤتمر موجها التحية للشباب ولدورهم المهم في جعل الرياضة وسيلة لعالم أفضل يشمل الكل.ومن الجدير ذكره ان الاتحاد الدولي للفروسية كان قد منح المالكي جائزة تحدي الصعاب كأول فارسة عربية تحصل على هذا اللقب الرفيع وبدعم من اللجنة الاولمبية الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب والاتحاد الفلسطيني للفروسية، وذلك تقديرا من الاتحاد الدولي للفارسة الفلسطينية على انجازاتها في عالم الفروسية والرياضة وكونها تشكل قدوة للشباب والنساء حول العالم.