مجددًا.. الاحتلال يؤجل جلسة الأسير عواودة حتى نهاية الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنأجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة النظر في لائحة "الاتهام" المقدمة ضد الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، حتى الـ25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إنّ "الأسير عواودة، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم".وجرى نقله مؤخرًا إلى سجن "عوفر"، علمًا أن عائلته ومنذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته، بعد أن فرضت إدارة السّجون عليه "عقوبة" حرمان من الزيارة لمدة شهرين.يشار إلى أن الأسير عواودة لا يزال يعاني من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه.