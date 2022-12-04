الزيان يكشف تفاصيل لقاء نقابة الموظفين بلجنة العمل الحكومي

و طالب الزيان المحكمة العليا بسرعة إنجاز قضية الموظفين المرفوعة في المحكمة ونتمنى من السلطة القضائية العمل على إنهاء الملف بشكل عاجل.

رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب الموظفين بغزة، خليل الزيان أن اجتماع النقابة بلجنة العمل الحكومي، كان مثمراً وتركز بشكل كبير على إنهاء ملف المرابحات البنكية للموظفين.وقال الزيان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الأحد، إنه "وخلال اللقاء وعد الدعاليس بإنهاء ملف المرابحات البنكية لما قبل عام 2014، قبل نهاية العام الجاري والملف الآن قيد الدراسة لوضع الحلول ويستفيد منه نحو 100 موظف".وأضاف: أن "النقابة تطرقت خلال اللقاء لموضوع الفئة الثالثة ونقلها للفئة الثانية والقضية المرفوعة في المحكمة لثمانية موظفين، مشيرا إلى أن الدعاليس وعد بحلها قائلاً: "نحن تحت القانون والنظام وما سيصدرعن حكم المحكمة سيتم تنفيذه".وأشار إلى أن الترقيات ورؤساء الأقسام التي تم الإعلان عنها، أصبحت في مرحلة التنفيذ مع ديوان الموظفين وتم البدء بإجراءات تنفيذها.وشدد على أن رئيس ديوان الموظفين وعد بإنهاء كافة المراحل المتعلقة بالمرحلة الثانية للترقيات والأولى المتعلقة برؤساء الأقسام وتسكين الموظفين مع نهاية العام الجاري.