مباشر | لقاء مع د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة


شؤون فلسطينية

"الخارجية": نتواصل مع السلطات التونسية لإنجاز مطابقة عينات المفقودين قبالة سواحل تونس

"الخارجية": نتواصل مع السلطات التونسية لإنجاز مطابقة عينات المفقودين قبالة سواحل تونس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل وزارة الخارجية والمغتربين جهودها مع السلطات التونسية المختصة للإسراع في إنجاز مطابقة عينات المفقودين، نتيجة غرق سفينة قبالة السواحل الجنوبية لتونس، للتعرف على جثامينهم.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك أن الوزارة تتابع باهتمام كبير مناشدات أسر وذوي المواطنين المفقودين، وتقف إلى جانب أسرنا الفلسطينية التي فقدت أبناءها.

وأضاف: أنجزنا ومن خلال علاقة متواصلة مع ذوي الضحايا وعبر سفارتي دولة فلسطين لدى القاهرة وتونس، تأمين وصول العينات التي أخذت من أقارب المفقودين إلى تونس، وبالفعل قامت سفارتنا بتسليمها بشكل رسمي لوزارة الداخلية التونسية، وحصلت على إذن قضائي تونسي لإجراء المطابقة بين العينات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

مجددًا.. الاحتلال يؤجل جلسة الأسير عواودة حتى نهاية الشهر الجاري

مجددًا.. الاحتلال يؤجل جلسة الأسير عواودة حتى نهاية الشهر الجاري

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام &#34;أبرتهايد&#34;

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام "أبرتهايد"

الرئيس عباس: لن نستسلم وسنوسع نطاق مقاومتنا السلمية ونواصل التحرك على الصعيد الدولي

الرئيس عباس: لن نستسلم وسنوسع نطاق مقاومتنا السلمية ونواصل التحرك على الصعيد الدولي

الزيان يكشف تفاصيل لقاء نقابة الموظفين بلجنة العمل الحكومي

الزيان يكشف تفاصيل لقاء نقابة الموظفين بلجنة العمل الحكومي

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس اليوم في اجتماع ثوري فتح

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس اليوم في اجتماع ثوري فتح

رئيس اللجنة الفنية ببلدية بني سهيلا: بدء التحضير لتنفيذ ثلاث مشاريع شرقي خانيونس

رئيس اللجنة الفنية ببلدية بني سهيلا: بدء التحضير لتنفيذ ثلاث مشاريع شرقي خانيونس

سموتريتش: نرغب بشدة في تطبيق &#34;السيادة&#34; على جميع مناطق الضفة

سموتريتش: نرغب بشدة في تطبيق "السيادة" على جميع مناطق الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام &#34;أبرتهايد&#34;

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام "أبرتهايد"

رئيس اللجنة الفنية ببلدية بني سهيلا: بدء التحضير لتنفيذ ثلاث مشاريع شرقي خانيونس

رئيس اللجنة الفنية ببلدية بني سهيلا: بدء التحضير لتنفيذ ثلاث مشاريع شرقي خانيونس

&#34;بيت مال القدس&#34; في المغرب: أنجزنا مشاريع بقيمة 64 مليون دولار لصالح القدس

"بيت مال القدس" في المغرب: أنجزنا مشاريع بقيمة 64 مليون دولار لصالح القدس

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات فـي 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات فـي 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين هذا الأسبوع؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين هذا الأسبوع؟

منوعات

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها &#34;مالتي&#34; للمرة الأولى

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها "مالتي" للمرة الأولى

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: شام الذهبي تصدم جمهورها بنتائج عمليات التجميل عليها

شاهد: شام الذهبي تصدم جمهورها بنتائج عمليات التجميل عليها

شاهد: مايا دياب تظهر بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايا دياب تظهر بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر عبدالمنعم يهاجم أصالة بصورة صادمة

شاهد: تامر عبدالمنعم يهاجم أصالة بصورة صادمة

تورط نجل فنانة عربية شهيرة بجريمة قتل بحق عشيقته

تورط نجل فنانة عربية شهيرة بجريمة قتل بحق عشيقته

شاهد: سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية جدًا لأحد الرجال

شاهد: سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية جدًا لأحد الرجال

شاهد: داليا مصطفى تهاجم جمهورها بسبب الدروس الخصوصية

شاهد: داليا مصطفى تهاجم جمهورها بسبب الدروس الخصوصية

عربي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين