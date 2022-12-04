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شؤون فلسطينية

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس اليوم في اجتماع ثوري فتح

الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس اليوم في اجتماع ثوري فتح
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الثوري لحركة (فتح)، إلقاء الرئيس محمود عباس لكلمة مهمة خلال افتتاح أعمال دورته العاشرة مساء اليوم الأحد.

وأفاد تلفزيون فلسطين، بأن كلمة الرئيس عباس ستكون عند الساعة السادسة مساءً في مقر الرئاسة برام الله الذي يستضيف اجتماعات المجلس الثوري.

وكان الرئيس  عباس، دعا أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومة الفلسطينية إلى جلسة المجلس الثوري لحركة فتح، وذلك لبحث عدة قضايا خاصة السياسية والاجتماعية وأمور لها علاقة بالشأن الداخلي لكوادر الحركة.

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