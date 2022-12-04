رئيس اللجنة الفنية ببلدية بني سهيلا: بدء التحضير لتنفيذ ثلاث مشاريع شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأكد م.عادل أبو حماد رئيس اللجنة الفنية في بلدية بني سهيلا شرقي خانيونس، هناك ثلاثة مشاريع استراتيجية للصرف الصحي ستخدم كافة مناطق شرق خانيونس قد بدأ التحضير لتنفيذها.وقال أبو حماد في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى،إنه "تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء المضخة الرئيسية رقم (4) وتم إرساء المناقصة على أحد المقاولين بتمويل كريم يتجاوز المليون دولار".وأضاف: أن "المشروع الثاني هو الخط الناقل الذي يربط المحطة المركزية رقم 4 بمحطة المعالجة المركزية في صوفا بطول سبعة كيلو بقيمة مليون و200 دولار".وأوضح أن المشروعان، إنشاء المضخة رقم (4) والخط الناقل سيلمس المواطنين بدء العمل بتنفيذهما على الأرض خلال الشهر الجاري.وبين أن المرحلة الثالثة تتمثل بالخطوط الإنسيابية من البلديات تجاه المضخة، وهناك اجتماعات مكثفة لبحث تنفيذها.وأشار رئيس اللجنة الفنية في بلدية بني سهيلا إلى أن المشاريع الثلاثة سيتم العمل على تنفيذها بالتوازي ومتوقع الانتهاء منها خلال 14 شهراً.وشدد على أن مشروع الصرف الصحي هو حلم ينتظره كافة سكان المناطق الشرقية لخانيونس منذ سنوات وسيغطي منطقة صلاح الدين بالكامل.