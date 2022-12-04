سموتريتش: نرغب بشدة في تطبيق "السيادة" على جميع مناطق الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس (الصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش، رغبتهم "بشدة" في تطبيق "السيادة" على جميع مناطق الضفة، لافتًا إلى أن هذا أمر "يحتاج إلى فرصة سياسية مناسبة غير متاحة الآن".ويوم الخميس الماضي، أعلن حزبا (الليكود) و(الصهيونية الدينية)، التوصل إلى اتفاق بينهما لتشكيل الحكومة، يقضي بحصول الأخير على وزارة المالية بالتناوب، إضافة إلى وزارة الهجرة والاستيعاب، ووزارة جديدة تسمى "المهام الوطنية" مسؤولة عن الاستيطان في الضفة.وأوضح حزب (الصهيونية الدينية) أن الوزارة الجديدة هي وزارة الاستيطان التي ستحصل أيضًا على صلاحيات جديدة، وستكون مسؤولة عن "الخدمة الوطنية"، وقسم الاستيطان، والمدارس قبل العسكرية، وما له علاقة بالتعليم الاستيطاني وغيرها.علاوة على ذلك، فإن وزيرًا من أعضاء (الصهيونية الدينية) سيكون أيضًا وزيرًا في وزارة الجيش مسؤولًا عن الاستيطان في الضفة الغربية، وسيكون تابعًا لرئيس وزراء العدو المكلف بنيامين نتنياهو.وستحوز (الصهيونية الدينية)، بالإضافة إلى ذلك، على نائب وزير ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء والخدمات الدينية.وبحسب إعلان الأحزاب، رئيس اللجنة سيقود في (كنيست) "إصلاح النظام القضائي ورئيس لجنة الإصلاح"، كما أن اتفاقيات الائتلاف ستضع الخطوط العريضة الأساسية، وتنظيم قضايا الهوية اليهودية، والتعليم، والقانون، والاستيطان والمجتمع، وملخصات تفصيلية للميزانية.