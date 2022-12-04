وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي





رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"عن وفاة الكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزي، بعد صراع مع المرض.وكتب مصطفى بكرى، قائلا:"وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي مايقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزي كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.وكان الإعلامي فوزي قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.