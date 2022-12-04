أفيف كوخافي: هاجمنا هدفًا مهمًا جدًا لحماس الليلة

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، قصفت فجر الأحد، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في محافظتي خانيونس، ورفح، جنوب قطاع غزة.





وأغارت طائرات الاحتلال على موقع للمقاومة غرب مدينة خانيونس، كما قصفت أرضاً زراعية شرق معبر رفح، دون وقوع إصابات.





وردت المقاومة الفلسطينية ردت بإطلاق خمسة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، كما أطلقت صاروخي أرض جو تجاه طائرات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأحد، بأن الجيش، هاجم الليلة الماضية، هدفاً مهماً جداً لحركة حماس في قطاع غزة.ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن كوخافي، قوله، أنه "إذا استمر الهدوء من جهة قطاع غزة حتى آيار/مايو المقبل، فسيكون هذان العامان أهدأ عامين في الجنوب ".وأضاف: "حماس لا ترد على هجماتنا ولا تفكر حتى في الرد، والليلة هاجمنا هدفًا مهمًا جدًا لهم"، وفق زعمه.وتابع كوخافي، أن "العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة خلال الأعوام القليلة الماضية خلقت حالة ردع كبيرة جدًا في مواجهة حماس"، وفق تعبيره.