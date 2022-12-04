فيديو.. ثوران بركان إندونيسيا "القاتل" وتحذيرات من تسونامي









رام الله - دنيا الوطنثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة خمسة كيلومترات من مركز الثوران، وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.بدورها، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.ونقلت الهيئة عن الوكالة قولها إن البركان الذي ثار في حوالي الساعة 11:18 صباحا بتوقيت اليابان (02:18 بتوقيت غرينتش) قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.ورفعت السلطات الإندونيسية، في وقت لاحق، مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.وسبق لبركان جبل سيميرو في أن ثار في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل.ويأتي ثوران بركان "جبل سيميرو" بعد يوم من وقوع زلزال قوي في جزيرة "جاوة" بإندونيسيا، ما تسبب في حالة من الذعر ودفع الناس إلى الشوارع، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.وتتعرض إندونيسيا، والتي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية وأمواج التسونامي بسبب وقوعها في منطقة تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية.وفي عام 2004، تسبب زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي في حدوث موجات تسونامي حصدت أرواح أكثر من 230 ألف شخص في 12 دولة، معظمهم في إقليم أتشيه الإندونيسي.