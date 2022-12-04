عاجل

  • وفاة الإعلامي المصري الشهير مفيد فوزي عن عمر ناهز (89 عاماً) بعد صراع طويل مع المرض


عربي

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة أربعة أشخاص بينهم أطفال وإصابة ستة آخرين، في حادث دهس، وقع السبت، في منطقة عزبة النخل، شمالي القاهرة.

وحسبما ذكر موقع (اليوم السابع)، فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام ميني باص بمجموعة من الأشخاص أثناء نزوله من الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل بعد تعطل الفرامل.

وأضاف الموقع أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين والجثث للمستشفيات القريبة، كما ألقت الشرطة القبض السائق، وأحيل للنيابة العامة.

وانتدبت النيابة العامة  لجنة فنية لفحص السيارة، وقررت إجراء تحليل للسائق لمعرفة ما إذا كان يقود وهو تحت تأثير مخدر.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع التوفيقية بمنطقة عزبة النخل، يفيد بوقوع مصابين ووفيات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث حيث تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل، تم صدم 10 أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

أخبار ذات صلة

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

للمرة الأولى من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى البحرين اليوم

للمرة الأولى من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى البحرين اليوم

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني يبدأ جولة زيارات لمصر والجزائر وإيطاليا

العاهل الأردني يبدأ جولة زيارات لمصر والجزائر وإيطاليا

الرئيس التونسي: نتقبل الصلح مع المستعدين لإعادة المال المنهوب

الرئيس التونسي: نتقبل الصلح مع المستعدين لإعادة المال المنهوب

السودان تحدد موعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري

السودان تحدد موعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري

ليبيا: استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبها خارج البلاد

ليبيا: استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبها خارج البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الأحد

حماس لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات

حماس لـ "دنيا الوطن": المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات

رأفت: سياسات الإعدام الميدانية الموثقة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لتصعيد الجرائم واستباحة الدم الفلسطيني

رأفت: سياسات الإعدام الميدانية الموثقة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لتصعيد الجرائم واستباحة الدم الفلسطيني

المالكي يلتقي وزير الخارجية اليمني ويطلعه على آخر المستجدات بالساحة الفلسطينية

المالكي يلتقي وزير الخارجية اليمني ويطلعه على آخر المستجدات بالساحة الفلسطينية

&#34;المالكي&#34; يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تاكي شنسوكيه

"المالكي" يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تاكي شنسوكيه

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني بنظيره الايطالي

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني بنظيره الايطالي

&#34;لبيد&#34; يعلن دعمه الكامل للضابط الإسرائيلي الذي أعدم شهيد حوارة &#34;مفلح&#34;

"لبيد" يعلن دعمه الكامل للضابط الإسرائيلي الذي أعدم شهيد حوارة "مفلح"

&#34;الشيخ&#34; يرحب بدعوة وينسلاند وبوريل لإجراء تحقيق في إعدام الشهيد مفلح

"الشيخ" يرحب بدعوة وينسلاند وبوريل لإجراء تحقيق في إعدام الشهيد مفلح

منوعات

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها &#34;مالتي&#34; للمرة الأولى

شاهد: بريانكا شوبرا تكشف ملامح ابنتها "مالتي" للمرة الأولى

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

ما حقيقة خطوبة المعتصم بالله مقداد نجم طيور الجنة؟

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: بدر خلف يعرض نفسه للهجوم بعد مغازلته لحارس مرمى السعودية

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية بسبب إطلالته الأخيرة بطائرته الخاصة

شاهد: شام الذهبي تصدم جمهورها بنتائج عمليات التجميل عليها

شاهد: شام الذهبي تصدم جمهورها بنتائج عمليات التجميل عليها

شاهد: مايا دياب تظهر بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايا دياب تظهر بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر عبدالمنعم يهاجم أصالة بصورة صادمة

شاهد: تامر عبدالمنعم يهاجم أصالة بصورة صادمة

تورط نجل فنانة عربية شهيرة بجريمة قتل بحق عشيقته

تورط نجل فنانة عربية شهيرة بجريمة قتل بحق عشيقته

شاهد: سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية جدًا لأحد الرجال

شاهد: سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية جدًا لأحد الرجال

شاهد: داليا مصطفى تهاجم جمهورها بسبب الدروس الخصوصية

شاهد: داليا مصطفى تهاجم جمهورها بسبب الدروس الخصوصية

عربي

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

ليبيا: الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين