مصر: أربع وفيات بينهم أطفال في حادث دهس شمالي القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة أربعة أشخاص بينهم أطفال وإصابة ستة آخرين، في حادث دهس، وقع السبت، في منطقة عزبة النخل، شمالي القاهرة.وحسبما ذكر موقع (اليوم السابع)، فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام ميني باص بمجموعة من الأشخاص أثناء نزوله من الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل بعد تعطل الفرامل.وأضاف الموقع أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين والجثث للمستشفيات القريبة، كما ألقت الشرطة القبض السائق، وأحيل للنيابة العامة.وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية لفحص السيارة، وقررت إجراء تحليل للسائق لمعرفة ما إذا كان يقود وهو تحت تأثير مخدر.وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع التوفيقية بمنطقة عزبة النخل، يفيد بوقوع مصابين ووفيات.وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث حيث تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل، تم صدم 10 أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.